Берлин допустил приостановку проекта «Северный поток-2»

Власти Германии рассматривают возможность приостановки строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отметив при этом, что решение по проекту будет зависеть от России.

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства «Северного потока-2») не было принято», – сказал министр, передает ТАСС.

По его словам, «нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить». «Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», – считает глава МИД ФРГ.

Разговоры о прекращении реализации «Северного потока-2» начались в ФРГ после госпитализации Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии «Союз-90»/«Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-Демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступает против.