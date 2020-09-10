Все попытки французского президента заставить Турцию капитулировать перед агрессивной нахрапистостью Афин, которые, вспомнив предков и Александра Македонского, решили возродить свою гегемонию в Восточном Средиземноморье, закончились провалом.

Турция больше не является партнером в развитии Средиземноморского региона для Европы. Такое мнение высказал в четверг президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Аяччо (Корсика).

На все демарши французской стороны турки отвечали предельно жестко и холодно: «Вы там, в Африке, на территории своих бывших колоний - в Мали и в Кот-Д'Ивуаре свои порядки устанавливайте и учите их жить. Нам ваши рекомендации совершенно без надобности. Нам с Парижем и Афинами в Восточном Средиземноморье обсуждать нечего. Если есть желание – давайте об Эгейском море поговорим».

Что вызвало весьма эмоциональную реакцию французского президента, вступившего вчера, во время посещения Корсики, со своим турецким коллегой в заочный диалог.

Вот что он на родине Наполеона, в частности, сказал:

«Мы должны быть жесткими с турецким правительством, а не с турецким народом, который заслуживает большего, чем правительство Эрдогана».

«Турция не является более нашим партнером в развитии Средиземноморского региона... Она допустила неприемлемые действия в отношении корвета под флагом альянса. Турция ведет геологические работы в эксклюзивной экономической зоне Кипра и множит провокации, недостойные великого государства».

«Мы хотим избежать эскалации, но это не означает, что мы будем вести себя пассивно».

Если французский президент рассчитывал уязвить Анкару и Эрдогана, если он надеялся, что Турция и ее президент дрогнут и кинутся со слезами проситься обратно в партнеры с Францией, то он явно ошибался. Диалога с Эрдоганом не получилось, за президента ответил МИД Турции, который заявил, в частности, следующее: