В России могут ликвидировать партию племянника Путина
Центральная избирательная комиссия РФ предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий, среди которых "Народ против коррупции" двоюродного племянника президента России Романа Путина, передает РИА Новости.
Согласно российскому законодательству, партию ликвидируют, если она семь лет подряд не участвовала в выборах. Речь идет о выборах президента, Госдумы, губернаторов (не менее 10 процентов регионов), региональных парламентов (не менее 20 процентов) и муниципальных выборах в более чем половине регионов.
Как пояснил "Коммерсанту" Роман Путин, партия старается оперативно устранить "недочеты", вышла на муниципальные выборы и наращивает сеть региональных отделений.
Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. В марте он собирался создать партию на базе движения "Люди дела", однако в июне вступил в партию "Народ против коррупции" и вскоре возглавил ее.