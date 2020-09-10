AZAL внедряет онлайн-систему очередей на рейсы Москва-Баку
Начиная с сегодняшнего дня Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) приступает к применению онлайн-системы очередей на приобретение авиабилетов по маршруту Москва-Баку для возвращения наших соотечественников на родину. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе компании.
Учитывая большой спрос, ограниченное число и нерегулярный характер рейсов в период пандемии, продажа авиабилетов по данному направлению будет осуществляться в порядке очередности.
Для записи в очередь для рейса Москва-Баку необходимо обратиться в письменной форме через мессенджер WhatsApp, либо через форму обратной связи по ссылкам:
• https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000946120
• WhatsApp: +7 916 901 23 80
Пассажирам при обращении следует отправить сканированные копии своих заграничных паспортов, а также контактный номер для обратной связи.
Авиакомпания просит не обращаться через онлайн-форму и WhatsApp одновременно. Это лишь приведет к увеличению онлайн-очередей и задержке ответов со стороны сотрудников колл-центра.
Компания также обращает внимание пассажиров на то, что запросы на авиабилеты по данному направлению посредством звонков в колл-центр авиакомпании не принимаются.
Отметим, что график выполнения рейсов в Москву в настоящее время определяется Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Пассажирам, обратившимся в колл-центр авиакомпании, в порядке очереди будут отправлены соответствующие ссылки для оплаты стоимости авиабилета, а также более подробная информация о рейсе.
В России для прохождения тестирования на коронавирус можно обратиться в следующие медучреждения, рекомендованные Министерством здравоохранения страны:
- ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии профилактической медицины" Министерства здравоохранения;
- ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Министерства здравоохранения;
- ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора";
- ФГБНУ "НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова" Российской академии наук;
- ФГБНУ "Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза" Российской академии наук;
- АО "Медицина";
- ООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО";
- ООО "Национальное агентство клинической фармакологии и фармации" (НАКФФ);
- ООО "Лабораторно-диагностический центр";
- ООО "Научно-медицинский центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб".
Результат теста должен быть получен в течение 48 часов до вылета рейса.
В соответствии с решением Кабинета Министров Азербайджана все прибывшие этими рейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.
Во время полета будут применяться специальные правила перевозок в период пандемии, с которыми можно ознакомиться в видео: