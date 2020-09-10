Бакинский метрополитен возобновляет работу с 06.00 часов 14 сентября, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Учитывая, что решением Оперштаба до 30 сентября 2020 года общественный транспорт не работает в выходные дни, с 00:00 часов 19 сентября до 06:00 часов 21 сентября, а также с 00:00 часов 26 сентября до 06:00 часов 28 сентября бакинская подземка также приостановит свою работу.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья пассажиров на территории метрополитена были приняты необходимые меры в соответствии с "Руководством по профилактике заражения коронавирусом (COVID-19) в общественном транспорте".

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также для предотвращения новых случаев заражения вирусом гражданам рекомендуется соблюдать требования действующего карантинного режима и лечебно-профилактических правил.

Отметим, что Бакинский метрополитен прекратил свою работу 4 июля.