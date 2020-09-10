Китай отправил в Азербайджан грузовой поезд

Грузовой поезд маршрута Китай — Европа, который свяжет город Цзиньхуа провинции Чжэцзян на востоке Китая с Баку, был запущен 10 сентября. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

Ожидается, что поезд прибудет в Баку в течение 15-18 дней. Это всего две трети времени, которое требовалось для транспортировки грузов по суше и морю раньше, заявили в компании China Railway Shanghai Group Co., Ltd.

25 ноября 2019 года Бакинский международный морской торговый порт подписал соглашение с австрийской ÖBB Rail Cargo Group (дочерняя компания по логистике Австрийской федеральной железной дороги) и нидерландской Cabooter Group об усилении и расширении грузовых перевозок из Европы в Центральную Азию и Китай посредством Транскаспийского международного транспортного маршрута (Middle Corridor – Средний коридор).

Бакинский порт является мостом между ЕС, Центральной Азией и Китаем. За последние 10 лет экспорт из стран ЕС в Китай вырос втрое, что делает Китай вторым по величине торговым партнером ЕС и создает широкие возможности для Бакинского порта и Среднего коридора, а также ÖBB Rail Cargo Group и Cabooter Group.