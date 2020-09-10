Японцы захотели вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Японцы захотели вернуть Курильские острова с помощью ядерных ракет. Об этом свидетельствуют комментарии пользователей к одной из статей на сайте Yahoo News Japan, цитаты приводит РИА Новости.

Автор статьи предположил, что Россия может попытаться надавить на нового премьера страны, которого должны назначить вслед за бывшим премьер-министром Синдзо Абэ, по вопросу принадлежности островов. Некоторые читатели высказались резко в адрес Москвы. Так, один из пользователей написал, что Токио стоит подождать, пока «Россия сама не загнется». «Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими!», — заявил он.

Другой пользователь заметил, что Россию «можно будет победить», если ударить по ней ядерными ракетами. Некоторые японцы предположили, что правительству стоит примкнуть к Западу, в частности США, и способствовать международной изоляции российской стороны. При этом в комментариях есть и другие мнения: например, о том, что Япония никогда не сможет вернуть Курилы.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор из-за нерешенного территориального спора по островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе Хабомаи. Японцы называют Южные Курилы своими «северными территориями» и не признают их российскими. В Москве не признают сам факт территориального спора.