Синоптики рассказали о погоде на завтра

В субботу, 12 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Прогнозируется юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 19-22, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью 19-21, днем 28-31 градус тепла.

На пляжах Апшерона будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 22-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 12 сентября на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.