Министр Пекджан: Турция готова подписать соглашение о свободной торговле с Азербайджаном
«Турция нацелена на рост товарооборота с Азербайджаном. Мы готовы подписать с братской страной соглашение о свободной торговле», - сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службу Минторга Турции.
«Объем товарооборота между нашими странами по итогам 2019 года составил 4,4 миллиарда долларов. Эта цифра далека от реального потенциала экономических возможностей двух стран. Наша цель - увеличить эти показатели», - сказала турецкий министр.
Глава Минторга Турции напомнила об итогах заседания Азербайджано-Турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня, состоявшегося в феврале 2020 года в Баку, в рамках которого было подписано Cоглашение о преференциальной торговле между двумя странами. «Данное соглашение является важным шагом на пути наращивания двустороннего товарооборота. Наша цель - подписать соглашение о свободной торговле с Азербайджаном», - сказала Пекджан.
Глава Минторга Турции отметила также значимость экспортного маршрута Грузия - Азербайджан - Каспийское море для международной и региональной торговли. «На фоне пандемии коронавируса цепочка поставок турецкой продукции в страны Центральной Азии через Иран была нарушена. И в этой связи маршрут Грузия - Азербайджан - Каспий приобрел особую значимость. В частности, активно использовалась железная дорога Баку - Тбилиси - Карс», - сказала Пекджан.