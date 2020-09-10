Министр Пекджан: Турция готова подписать соглашение о свободной торговле с Азербайджаном

«Турция нацелена на рост товарооборота с Азербайджаном. Мы готовы подписать с братской страной соглашение о свободной торговле», - сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службу Минторга Турции.

«Объем товарооборота между нашими странами по итогам 2019 года составил 4,4 миллиарда долларов. Эта цифра далека от реального потенциала экономических возможностей двух стран. Наша цель - увеличить эти показатели», - сказала турецкий министр.