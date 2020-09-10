В Баку продолжат курсировать экспресс-автобусы

Несмотря на возобновление пассажироперевозок в Бакинском метрополитене, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию и многочисленные обращения граждан, автобусы экспресс-маршрутов будут работать.

Как сообщает пресс-служба Бакинского транспортного агентства, автобусы экспресс-маршрутов будут работать по установленному графику. Число автобусов будет регулироваться в соответствии с потребностями пассажиров.

«Дальнейшая деятельность экспресс-маршрутов будет определена на основе анализа и статистики пассажиропотока. При этом поступившие от граждан обращения также будут учтены.

Для информации сообщаем, что в связи с приостановлением работы общественного транспорта на выходных до 30 сентября 2020 года, автобусы экспресс-маршрутов с 00:00 часов 12 сентября до 06:00 часов 14 сентября работать не будут», - сообщили в БТА.