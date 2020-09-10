Жириновский предложил провести в Минске парад «русских патриотов»

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил организовать в Минске парад дружбы и любви белорусов и россиян с участием 100 тысяч русских патриотов.

"ЛДПР предлагает провести на центральных улицах Минска парад дружбы и любви с участием 100 тысяч русских патриотов. Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Тогда, по мнению российского политика, в Беларуси поймут, что Россия не собирается вводить никакие войска и кого-то захватывать. "Мы любим Беларусь и хотим дружить", - подчеркнул лидер ЛДПР.