Бренд UNEC признан в России
Бренд UNEC, превратившийся благодаря своим учебным программам в мировую марку, продолжает укреплять позиции в мировом образовательном пространстве.
Так, бренд UNEC Азербайджанского государственного экономического университета признан Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) России.
UNEC, который день за днем расширяет круг своей деятельности, ранее прошел регистрацию в Литве, Латвии, Польше, Словакии, Венгрии, Хорватии, Турции и Эстонии.
Ожидается, что бренд UNEC, признанный уже в девяти странах, будет защищен и в других зарубежных странах.