Как метро будет работать в период карантина

В ЗАО «Бакинский метрополитен» сообщили, что с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса и обеспечения безопасности здоровья людей деятельность Бакметрополитена будет осуществляться в соответствии с решениями, поручениями и рекомендациями Оперативного штаба.

Как сообщалось ранее, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о возобновлении пассажироперевозок в Бакинском метрополитене с 06:00 часов 14 сентября 2020 года.

На основании вышеизложенного до сведения пассажиров, пользующихся метро, доводится:

1. Пассажироперевозки в бакинском метро возобновляются с 06:00 14 сентября 2020 года. Станции метро будут открыты для входа пассажиров с 06:00 до 00:00 часов.

2. Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.

3. С учетом технических возможностей будет обеспечено движение поездов по графику с минимальными интервалами.

4. Будет возобновлена перевозка пассажиров, пользующихся инвалидными колясками.

5. В соответствии с «Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции на общественном транспорте», на станциях и в поездах метро нужно обязательно пользоваться медицинскими масками, соблюдать социальную дистанцию. Запрещено пользоваться метро без медицинской маски. Медицинская маска должна полностью закрывать полость рта и нос.

6. Отсутствие медицинской маски влечет за собой административную ответственность.

7. При входе на станцию метро пассажирам следует быть в медицинских масках.

8. Температура тела пассажиров, входящих на станции, будет выборочно проверяться с помощью соответствующего медицинского оборудования.

9. В целях обеспечения соблюдения социальной дистанции, использования медицинских масок, соблюдения санитарно-гигиенических правил будут использоваться аудиовизуальные и статические методы информирования пассажиров, на сиденья на станциях и в поездах будут нанесены информационные отметки, а при необходимости пассажиры будут проинформированы с помощью средств связи и громкоговорителей.

10. Созданы условия для продажи медицинских масок аптеками, работающими на станциях Бакметрополитена.

11. Для обеспечения соблюдения социальной дистанции пассажирами, безопасного и упорядоченного входа в метро будут приняты соответствующие меры. Учитывая это, пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию и правила безопасности при входе на станции, правильно использовать медицинские маски.

12. Дезинфекция вокзалов и поездов будет проводиться по графику, определенному в прежнем порядке.