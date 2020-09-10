Минобороны РФ: Бомбардировщики США отрабатывали удары по России

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по России из Эстонии и Канады на учениях Allied Sky 28 августа. Об этом заявил в пятницу главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, передает ТАСС.

"Экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории Российской Федерации из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

"Одновременно два B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады", - добавил Суровикин.

По его словам, во время учений Allied Sky 28 августа четыре бомбардировщика B-52H выполняли полеты над территориями 28 европейских стран, входящих в НАТО. Американские бомбардировщики прикрывали порядка 40 самолетов тактической авиации национальных ВВС 12 стран альянса.

Суровикин отметил, что российская сторона по военно-дипломатическим каналам получила уведомление о готовящихся учениях еще 21 августа. Однако точных сроков выполнения полетов указано не было.

"Также было заявлено, что ВВС США будут отрабатывать задачи стратегической стабильности и демонстрации возможностей ядерных сил для сдерживания потенциального агрессора от атаки на США и их союзников", - добавил он.