Лавров прокомментировал заявления Тихановской

Все, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявляет публично, говорит о ее планах и мыслях, возможно, играет роль и то, что она находится в Литве, которая не скрывает своих амбиций в отношении Беларуси, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.

"Она, по-моему, все о себе говорит открыто. Она призывает к сопротивлению, призывает международные организации вводить санкции против собственной страны. В общем, все, что она заявляет публично, говорит о ней, о ее планах, о ее мыслях", - заявил российский министр.

Лавров отметил, что, учитывая "достаточно видимые, зримые метаморфозы, которые с ней происходят, наверное, сказывается и то, что она находится в Вильнюсе, в столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Беларуси и ее будущего".

Накануне Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую "избранным лидером республики".