Впервые после 1959 года: кубинский песо ожидает девальвация

Власти Кубы планируют провести девальвацию конвертируемого песо впервые после революции 1959 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В стране сейчас действуют два вида валют — конвертируемый и обычный песо. Обменные курсы устанавливаются правительством Кубы.

По данным агентства, власти планируют объединить две валюты. Обычный песо сохранят, а конвертируемый будет отменен. Эта мера станет частью реформ, направленных на борьбу с экономическим кризисом на фоне санкций США и пандемии коронавируса.

Reuters отмечает, что в этом году обострилась нехватка товаров первой необходимости, в магазинах появились очереди. Многие кубинцы остались без работы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на Кубе зарегистрирован 4 551 случай заражения коронавирусом, умерли 106 человек, выздоровели 3779.