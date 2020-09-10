Одна и та же новость об очередной договоренности может муссироваться годами: да, уже договорились, вот-вот начнем очередной проект, буквально завтра, все уже решено, осталось чуть-чуть подождать – и на выходе опять получается пшик.

Склонность иранских масс-медиа выдавать желаемое за действительное, особенно когда речь идет о «стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном», давно известна и мало кого удивляет.

В иранских СМИ прошла волна публикаций о том, что в конце сентября нынешнего года будет принято решение об отмене визового режима между Ираном и Россией.

Так и в истории с отменой визового режима между Ираном и Россией. Возраст этой идеи достаточно солидный, уже лет десять как новости о ней гуляют в СМИ – но это гуляние давно уже стало праздным шатанием. Ни к чему не ведущему, но под табельные даты постоянно возобновляемому.

Так и в этот раз, накануне намеченного в конце сентября визита в Россию иранского министра туризма Али Асгара Мунесана тема безвиза была вытащена из запасников информационных агентств, тщательно отряхнута от нафталина и отправлена на первые полосы.

«До конца текущего месяца (по иранскому календарю, т.е. до 21 сентября) я совершу визит в Россию, где будет доработан (или финализирован) вопрос о двусторонней отмене визового режима между Ираном и РФ», - сообщил министр.

Да, разговоры об отмене виз ведутся давно. Но здесь существуют важные нюансы. Всего несколько стран в мире имеют безвизовый режим с Ираном. Иранцам не очень просто получить визу для посещения иностранных государств. Но при этом сотни тысяч людей мечтают эмигрировать из страны.

Пример – Сербия, которая в 2017 году отменила визовый режим с Ираном. За год в страну прилетело 15 тысяч иранцев, из которых только официальный статус беженцев запросили тысяча сто человек. Еще больше, не мудрствуя лукаво, просто попытались нелегально попасть из Сербии в Западную Европу. Сербские СМИ писали, что из Ирана самолеты прилетают полными, а возвращаются полупустыми. В итоге через год под давлением ЕС Сербия отменила безвизовый режим с Ираном.

Действительно, в теории отмена визового режима – прекрасный стимул для туризма и логичный шаг развития двусторонних отношений, которые у Ирана и России в последние годы крайне неторопливо, «шаг вперед – два шага назад», но все же развиваются. Однако перспектива превратиться в точку транзита для иранских нелегальных мигрантов, которые стремятся в Европу, Москву явно смущает.

Таким образом, пока в вероятность полной отмены визового режима верится с огромным трудом. Так что посмотрим, до чего в реальности договорится иранский министр в ходе своего визита в Россию. В конце концов, кроме полной отмены есть еще множество промежуточных вариантов.