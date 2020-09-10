Власти разрешили врачу Адилю Гейбулле осмотреть Тофика Ягублу
Арестованного активиста партии «Мусават» Тофика Ягублу осмотрит врач. Об этом журналистам сообщил адвокат Т.Ягублу Эльчин Садыгов.
«Пенитенциарная служба дала разрешение на встречу врача Адиля Гейбуллы с объявившим голодовку Тофиком Ягублу. Встреча состоится сегодня в 17:00», - сказал он.
Напомним, что решением Низаминского районного суда Тофик Ягублу был осужден на срок 4 года 3 месяца строгого режима. Согласно обвинению, в автомобильной аварии Т.Ягублу оскорбил водителя другой машины и находившуюся рядом с ним жену, нанес им телесные повреждения. Сам Тофик Ягублу отвергает обвинения и объявил голодовку.