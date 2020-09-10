Китай ввел ограничения для американских дипломатов

Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов в КНР в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в США, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит ограничения на работу китайских дипломатов в США, теперь им понадобится получать разрешение от властей страны на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий.

"Чтобы добиться от США скорейшей отмены их ошибочных действий, китайская сторона недавно направила дипломатическую ноту о введении ответных ограничений на деятельность дипломатических миссий США в Китае, включая генконсульство США в Гонконге, и их персонала", - заявил Чжао Лицзянь, слова которого приводит РИА Новости.

Он указал, что соответствующие меры распространяются как на высокопоставленных дипломатов, так и на другой персонал дипмиссий.