В Бейруте нашли 143 контейнера взрывчатого вещества

В пятницу президент Аун возглавил собрание с командующим армии и офицерами, ответственными за восстановительные работы в порту Бейрута.

В порту Бейрута с 4 августа инженерные и ремонтные подразделения армии Ливана обнаружили 143 контейнера со взрывоопасными веществами, доложил президенту Ливана Мишелю Ауну командующий инженерными войсками Рувейж Хури.

«Обнаружены контейнеры со взрывоопасными веществами, которые находились в порту более 15 лет. Всего обнаружено 143 контейнера со взрывоопасными веществами», – цитирует Хури пресс-служба президента, передает российская газета «Взгляд».

Командующий инженерными войсками также доложил, что обнаруженные несколько дней назад более 4 тонн селитры в районе порта были уничтожены.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6 тысяч пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2 750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.