Власти Грузии в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой с распространением нового коронавируса приняло решение перенести начало учебного года в школах и вузах крупных городов страны с 15 сентября на 1 октября. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, пишет ТАСС.

"Сегодня мы приняли решение на две недели, до 1 октября, отложить начало учебного процесса, но лишь в крупных городах: Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти", - сказал Гахария, добавив, что было принято решение отложить начало учебы до 1 октября также и в Батуми.