Араик Арутюнян заявил о создании ливанской колонии в Карабахе

«В Карабах е уже проживают первые семьи ливанских армян. Наше правительство оказывает им помощь в пределах своих возможностей. Мы заинтересованы в создании и сохранении ливанско-армянской колонии в Карабах е», - написал Араик Арутюнян.

Лидер карабах ских сепаратистов Араик Арутюнян обнародовал на своей странице в соцсети Facebook видеорепортаж о переселении в Карабах армян из Ливана.

Напомним, что накануне армянские СМИ сообщили, что еще одна семья ливанских армян переехала на постоянное жительство в оккупированный Нагорный Карабах, в Шушу. Семья Тони Хаджара, состоящая из трех человек, переехала в оккупированный Нагорный Карабах после разрушительного взрыва в Бейруте. Тони Хаджар – повар, который заявил, что в Карабахе есть «кулинарный проект, которым он планирует заниматься».

Отметим, что haqqin.az неоднократно обращался к теме переселения сирийских и ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана. Буквально месяц назад haqqin.az опубликовал заявление заместителя главы Общества турецко-азербайджанской дружбы Сердара Унсала.

Сердар Унсал, в частности, отметил, что после взрыва в Бейруте, утверждая, что армянам причинен большой ущерб, молодежная организация ливанской Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» готовится разместить ливанских армян в Карабахе.

По его словам, Армения намерена довести количество проживающих в Карабахе армян до 300-500 тысяч. Именно поэтому армяне из Сирии, Ливана и других стран активно размещаются в Нагорном Карабахе и близлежащих районах.