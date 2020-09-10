В России вспомнили о знаменитой победе Азербайджана над российскими борцами видео
Популярная в России и за ее пределами инстаграм-страница о борьбе Wrestling_Russia, у которой более 250 тысяч подписчиков, опубликовала небольшой видеофрагмент, напомнивший о знаменитой победе сборной Азербайджана по вольной борьбе над Россией на Кубке мира-2015 в Лос-Анджелесе.
На видео бурная радость тогдашнего главного тренера сборной Азербайджана, а ныне вице-президента Федерации борьбы нашей страны Фирдовси Умудова после победы в решающей схватке азербайджанского борца Джамаледдина Магомедова над россиянином Тимуром Коцоевым.
Это был матч за бронзу. Перед последним поединком счет был 4:3 в пользу России. Джамаледдину нужно было победить, причем с разницей как минимум в пять баллов, и азербайджанскому спортсмену это удалось – он выиграл 12:1. В результате бронзовые медали достались сборной Азербайджана. 1-е место тогда занял Иран, а 2-е – США.
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