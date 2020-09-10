Стрела аборигена убила исследователя диких племен Амазонии

Один из ведущих экспертов по неконтактным племенам Амазонии Риели Францискато был убит в Бразилии стрелой аборигена.

Как пишет BBC News, исследователь в сопровождении полицейских попытался приблизиться к представителям неизвестного ему ранее племени, которое никогда не контактировало с внешним миром. Аборигены, заметив приближение чужаков, начали стрелять из лука. Полицейские успели спрятаться от стрел за машиной, но Риели Францискато повезло меньше. Стрела попала ему в область сердца. Исследователя доставили в ближайшую больницу, но почти сразу по приезде он умер.

56-летний Францискато был сотрудником Национального фонда индейцев Бразилии и почти всю свою карьеру посвятил изучению жизни и защите неконтактных народов региона.

"Это племя известно как довольно миролюбивое", - сказал в интервью Франс Пресс бразильский фотожурналист Габриэль Учида.

В правозащитной организации Kanindé отмечают, что аборигены иногда не способны отличить друга от врага, когда речь идет о людях из "внешнего мира".