В Туркменистане ОМОН готовится к разгону митингов

Руководитель движения Мурад Курбанов в своем видеообращении пообещал выплатить всем участникам митингов по $500 в манатах «по коммерческому курсу» из госказны. Деньги можно будет получить после того, как оппозиционные партии придут к власти.

Активисты действующего в эмиграции туркменского оппозиционного политического движения ДВТ (Демократический выбор Туркменистана) призывают граждан Туркменистана выйти на акции протеста по всей стране 14 и 25 сентября.

Оппозиционер допускает, что людей будут задерживать, но он уверен, что максимальное наказание, которое грозит людям – это 15 суток ареста, «потому что в туркменском законодательстве нет ни одной статьи, по которой участника акции можно привлечь к ответственности».

По словам Курбанова, он стремится к мирной смене власти, однако, как пишет ПЦ «Мемориал» со ссылкой на свои источники, в Туркменистане уже начали готовить местных бойцов ОМОНа к разгону демонстраций.

«Наши власти сейчас самым серьезным образом обеспокоены возможностью массовых волнений или даже организованных уличных выступлений. Эта озабоченность связана с несколькими факторами. Среди них – активность туркменской эмиграции и «новой» оппозиции в Турции, США и других странах, накопившееся недовольство населения ситуацией с COVID-19, запретами на выезд из страны, безработицей и другими социальными проблемами. Власти опасаются и возможного влияния событий в Беларуси», – рассказал источник «Мемориала».

В стране введен в действие антитеррористический план, разработанный еще перед Азиатскими играми 2017 года. План предусматривает быструю «нейтрализацию» активистов, которые могут связаться с посольствами и зарубежными СМИ.

Уже более месяца под Ашхабадом силы ОМОНа тренируют разгонять уличные выступления граждан. Бойцов свезли в столицу со всех регионов и, возможно, оставят здесь до Дня независимости (27 сентября) и дольше.