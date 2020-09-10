В Армении ввели карантин до 11 января 2021 года

Правительство Армении в пятницу в связи с завершением срока режима чрезвычайного положения приняло решение ввести в стране карантин до 11 января 2021 года. Соответствующее решение кабмина республики опубликовано на официальном сайте правительства.

"Учитывая эпидемическую напряженную ситуацию во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остается распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим. Данное решение приводится в действие после его публикации", - говорится в решении армянского правительства.