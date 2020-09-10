Фазиль Талыбов ответил депутату Байрамову жестко и по существу

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов в публикации на своей странице в Facebook о трудностях при получении инвалидности, об отказах на обращения по поводу получения инвалидности допустил ряд неточностей, в том числе и в статистических данных по Физулинскому району. Об этом haqqin.az сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Фактически же за первые восемь месяцев этого года Центральная больница Физулинского района выдала в общей сложности 255 направлений (форма 088) для 217 человек для оценки инвалидности. 114 из них - первичные, 141 - вторичные.

На основании этих направлений 37 человек получили степень инвалидности, 40 человек признаны инвалидами, а 18 направлений находятся на стадии оценки.

В отношении 160 направлений по различным причинам был дан отказ. Эти направления включают непродолжительное пребывание в больнице, несоответствие между обследованиями и осложнениями, отсутствие экспертного заключения о заболевании, непредоставление информации о функциональных нарушениях, неполные обследования, подтверждающие диагноз, несоответствие сроков лечения с началом заболевания, характер заболевания, несогласованность сведений об образовании в общеобразовательном учреждении и др. и поэтому по этим направлениям было принято решение об отказе назначения инвалидности.

В Азербайджане отменены необоснованные назначения инвалидности более 6500 человек, годовая экономия в госбюджете по этим назначениям составляет около 30 млн манатов, а долгосрочная – свыше 700 млн манатов.

Из отмененных назначений инвалидности 42 направления были выданы именно Центральной больницей Физулинского района. Так, факты, изложенные в официальных направлениях этих людей, не подтвердились, указанные диагнозы были преувеличены, а информация, собранная в других электронных информационных системах о гражданине, была противоречивой.

Такие ситуации серьезно ставят под сомнение достоверность информации, предоставленной в направлениях, а также направления на основании сомнительной, противоречивой и неполной информации заставляют медико-социальные экспертные комиссии быть более осторожными при принятии решений.

Ф.Талыбов отметил, что для устранения таких проблем, как предоставление неполной информации при назначении инвалидности, требуется электронизация соответствующих медицинских документов (эпикризов, медицинских заключений и др.). Представитель Минтруда выразил уверенность, что меры, принятые Минздравом и Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию, дадут результат в короткие сроки.