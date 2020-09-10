Изменено место проведения матча «Нефтчи» - «Галатасарай»

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Нефтчи» и турецким «Галатасараем» состоится не на стадионе «Баксель Арена», как планировалось ранее.

Игра перенесена на Бакинский Олимпийский стадион. После согласия между двумя клубами «Нефтчи» обратился в УЕФА с просьбой разрешить провести игру на крупнейшем стадионе Азербайджана. В УЕФА учли большие инфраструктурные возможности Олимпийского стадиона, что особенно важно в период пандемии, и дали согласие на изменение места проведения встречи.

Как известно, матч, который состоится 17 сентября, пройдет без зрителей. Время начала игры – 20:00.