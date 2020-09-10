Украинский посол пригрозил Белоруссии дипломатической войной

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим пригрозил Минску дипломатической войной во время осмотра багажника его машины белорусскими пограничниками. Видео инцидента обнародовал Госпогранкомитет, передает Tut.by.

На кадрах сотрудник пограничного пропуска «Новая Гута» говорит дипломату, что по закону обязан осмотреть транспортное средство. Кизим заявляет, что, согласно Венской конвенции, нельзя без веских причин проводить осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, в которой он работает.

Пограничник отвечает, что личные вещи посла досматривать не собираются, и просит просто открыть багажник. Кизим выполняет требование, но предупреждает пограничников о последствиях.

«Этим самым вы делаете очень плохой шаг. Я буду писать завтра ноту, — сказал дипломат. — Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?»