Госдеп США: Россия не должна поддерживать Лукашенко
Ситуация в Беларуси не является соревнованием между США и Россией, заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган, передает РИА Новости.
"Это не соревнование между США и Россией, а между правителем и народом, на правление которым он претендует", - заявил Биган журналистам в ходе телефонного брифинга.
Он также заявил, что США не считают, что Россия должна поддерживать президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Большинство белорусов считают Россию страной, наиболее близкой их сердцу, и мы уважаем эти чувства и суверенный выбор. Но мы не понимаем, как Москва может поддерживать подобный режим и подобное насилие против мирных граждан... Если Кремль продолжит идти по этому пути, он рискует обратить белорусский народ, который ни в чем не обижен на Россию, против Москвы", - считает Биган.
Первый замгоссекретаря также заявил, что, по мнению США, белорусский народ в ходе выборов в августе "явно отверг" правление Лукашенко.
Он также заявил, что и "российский народ явно не поддерживает Лукашенко". Биган призвал "народ России" сопротивляться "дезинформации о протестном движении и поддержать белорусский народ в их стремлении к справедливости".