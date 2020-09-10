Госдеп США: Россия не должна поддерживать Лукашенко

"Это не соревнование между США и Россией, а между правителем и народом, на правление которым он претендует", - заявил Биган журналистам в ходе телефонного брифинга.

Ситуация в Беларуси не является соревнованием между США и Россией, заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган, передает РИА Новости.

Он также заявил, что США не считают, что Россия должна поддерживать президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Большинство белорусов считают Россию страной, наиболее близкой их сердцу, и мы уважаем эти чувства и суверенный выбор. Но мы не понимаем, как Москва может поддерживать подобный режим и подобное насилие против мирных граждан... Если Кремль продолжит идти по этому пути, он рискует обратить белорусский народ, который ни в чем не обижен на Россию, против Москвы", - считает Биган.

Первый замгоссекретаря также заявил, что, по мнению США, белорусский народ в ходе выборов в августе "явно отверг" правление Лукашенко.

Он также заявил, что и "российский народ явно не поддерживает Лукашенко". Биган призвал "народ России" сопротивляться "дезинформации о протестном движении и поддержать белорусский народ в их стремлении к справедливости".