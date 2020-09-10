Убившего отца-гитариста подростка передали под контроль полиции

10 сентября ему было предъявлено обвинение по статье 124.1 УК АР.

В отношении 17-летнего Шовгу Сулейманлы, обвиняемого в убийстве по неосторожности отца - известного гитариста Нофеля Сулейманлы, избрана мера пресечения в виде контроля полиции, передает Report.

Ранее прокуратура Низаминского района Баку сообщила, что 8 сентября, примерно в 12:00, поступила информация о смерти Нофеля Сулейманлы в результате огнестрельного ранения в его доме.

Сотрудники надзорного ведомства незамедлительно прибыли на место происшествия, провели осмотр с участием судебно-баллистического, криминалистического и медицинского экспертов. В качестве доказательств были изъяты все вещества и предметы, представляющие интерес для следствия, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия было установлено, что 8 сентября сын Н.Сулейманлы Шовгу (2003 г.р) на кухне разряжал принадлежащее отцу ружье Escrot 12-го калибра и случайно нажал на курок.

Выстрел был произведен в спину его отца, стоявшего в этот момент на балконе. В результате мужчина скончался на месте происшествия.