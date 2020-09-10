Виктория Панфилова, специально для haqqin.az 17:52

4 октября жителям Киргизии вновь предстоит выбрать депутатов парламента. Среди более двух тысяч зарегистрированных в ЦИК кандидатов из 16 политических партий — политики, учителя, бывшие и нынешние чиновники, артисты, журналисты, экстрасенс, друзья и родственники представителей преступного мира, безработные. Последних не в пример много - 645 человек, то есть почти каждый третий кандидат. Но и не это главная отличительная черта грядущих выборов - 300 человек судимы, но со снятыми судимостями, а еще 55 находятся под следствием.

Предвыборная кампания началась со скандала. ЦИК Киргизии отказал в регистрации двум политическим партиям – «Бутун Кыргызстан» и «Актив». Если об «Активе» мало кто слышал, то «Бутун Кыргызстан» - партия с 10-летней оппозиционной историей. Она популярна в среде киргизских трудовых мигрантов, которых только в России около 1 миллиона. Причиной отказа в регистрации послужили нарушения в составлении списка кандидатов в депутаты. О них стало известно от бывшего депутата парламента Турсунбая Бакир уулу. По его словам, 19 августа на съезде политической организации утвержден предвыборный список, где он был указан кандидатом. Однако позже его вычеркнули из списка. Обиженный несостоявшийся кандидат «вывел» на чистую воду своих обидчиков и едва не добился дисквалификации партии. Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров по-своему толкует произошедшее, считая, что налицо политический заказ. В поисках правды он обратился в суд Бишкека. По мнению его соратника заместителя секретаря Совета безопасности Киргизии генерал-майора Омурбека Суваналиева, власть решила не пропустить кандидатов от партии «Бутун Кыргызстан» в парламент, опасаясь реальной оппозиции. Ранее на съезде партии в августе, Суваналиев обвинил власть в потворстве криминалитету: «За рядом партий, собирающихся участвовать в парламентских выборах, стоят «черные» (представители организованных преступных группировок – haqqin.az), которым прислуживают многие кандидаты. В парламенте Кыргызстана, везде говорят о коррупции, но никто не говорит, что во главе коррупции стоят организованные преступные группировки (ОПГ), которые руководят всем. Власти им проиграли».

Судебное разбирательство по иску «Бутун Кыргызстан» длилось два дня. Все это время у здания суда митинговали сторонники партии. «Власть испугалась и допустила партию к выборам», - сказал haqqin.az политический директор Фонда культурного развития народов «Кочевник» ( Бишкек) Александр Собянин. Де-факто, ЦИК проиграл суд оппозиционной партии и отказался оспаривать вердикт в Верховном суде Киргизии, чтобы не осложнять ситуацию. Коронавирус и выборы Нынешний электоральный процесс в Киргизии проходит в особых условиях – эпидемии коронавируса. Поэтому особой агитации в стране нет. Нет и зрелищ – массовых мероприятий и концертов. Вся агитация перекочевала в соцсети. Многие партии за представленные слоганы уже подверглись обструкции. Появился повод для шуток и критики. Например, девиз партии «Бир Бол» - «Мы готовы!» - избиратели не поняли и задают вопрос: к чему готовы? Или девиз партии «Мекеним Кыргызстан» - «Ооба!» - «Да!». Это одобрение их программы, которую в обществе оценили как «издевательство над здравым смыслом и всей нацией»? В программе «Мекеним Кыргызстан» предлагает превратить Киргизию в региональный логистический центр при использовании потенциала Китая и Евразийского экономического союза. Приоритет – расширение транспортно-логистических возможностей и свобода перемещения товаров. На первый взгляд, вроде бы хорошее предложение, если не знать, что за этой партией стоит бывший таможенный начальник Раим Матраимов, который как утверждается в расследовании киргизской службы «Радио Свобода», может быть замешан в выводе из республики 700 млн долларов. Партия «Кыргызстан» предлагает «сократить количество чиновников и проверок». Партия «Республика» обещает ликвидировать институт президента и «сократить число депутатов». И никто не предлагает программы по выходу страны из кризиса. У партий нет внятных идей, зато в избытке несбыточные обещания. Впрочем, киргизские политики никогда особо не напрягались над программами, предпочитая просто скупать голоса избирателей. На этот раз цена 2 тыс. сомов (около 26 долл). Об этом знает и президент Сооронбай Жээнбеков. В очередном интервью «Биринчи радио» он заявил, что «продавать или не продавать свой голос – личное решение каждого из нас». По его словам, ответственность за честные и чистые выборы лежит не только на государственной власти, но и на каждом избирателе.

Кто стоит за партией Между тем, по утверждению Александра Собянина, за каждой из партий, стоят российские силовики. «Но это не позиция России, а позиция отдельных российских групп - конкретных генералов, полковников, политиков, политологов и т. д. А в Киргизии, к большому огорчению, воспринимают любого русского генерала или силовика как глас и позицию России, хотя это не так. Позиция России может быть озвучена только президентом Владимиром Путиным», - подчеркнул Александр Собянин. Кроме этого, у лидеров партий, по словам эксперта, нет ответа на вопрос, какой внешний источник дохода и почему он даст деньги на развитие республики. «Киргизии нужны не деньги, а рабочие места. А это крупные инфраструктурные системные проекты - только они дают тысячи мест», - считает политолог. По его мнению, деньги в Киргизию для дестабилизации уже «ввезены» и начнут работать в ближайшее время. Но угрозу представляют не партии, которые хотят смены власти в стране, угроза - в итогах голосования, которые будут сфальсифицированы. «На членов избирательных комиссий уже давят с тем, чтобы две партии власти - «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» прошли в парламент. Поэтому не будет необходимости выдумывать повод для беспорядков», - отметил Александр Собянин. 731 доллар долга на человека Минусом президента Сооронбая Жээнбекова и его команды является то, что у них нет ответов на главные вопросы. Например, что делать с вернувшимися на родину гражданами из России и других стран? Бюджет не дополучил миллиард мигрантских денег, а для возвращенцев нет рабочих мест. Киргизия уже давно живет за счет кредитов. Уровень экономики снизился на 10%, а государственный долг составил почти 5 млрд долл. То есть, на каждого жителя республики приходится по 731 доллару государственного долга. Как будет развиваться экономика? И на это нет ответа.