Раскрыто секретное оружие Трампа

Президент США Дональд Трамп, говоривший о секретных системах американского оружия, о которых якобы никто не знает, вероятно, имел в виду термоядерную боеголовку малой мощности W76-2, пишет Popular Mechanics.

«Президент, вероятно, имел в виду W76-2, новую ядерную боеголовку, разработанную для установки на баллистические ракеты Военно-морских сил США [UGM-133A] Trident D-5, запускаемые с подводных лодок», - отмечает издание.

Popular Mechanics напоминает, что ВМС США в настоящее время располагают 12 субмаринами, каждая из которых оснащена примерно 20 ракетами UGM-133A Trident D-5. Каждая из таких баллистических ракет, согласно открытым данным, способна переносить 4-5 боеголовок W76 мощностью по 100 килотонн (в тротиловом эквиваленте).

Издание отмечает, что одна такая американская субмарина, располагаясь у побережья Канады, «может обрушить на запад России до 80-100 боеголовок». Popular Mechanics допускает, что мощность W76-2, по сравнению с W76, снижена, вероятно, до 4-10 килотонн.

В феврале 2020 года Пентагон заявил, что США приступили к размещению боеголовок малой мощности W76-2 на подлодках.

В июне 2018 года директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен рассказал, что W76-2 планируется создать на основе термоядерной боеголовки W76-1 удалением термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия), в результате чего от прежней боеголовки останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5-6 килотонн.