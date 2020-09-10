FIFA20: Губа обыграла Нахчыван и стала чемпионом

Волею судьбы в предпоследнем туре Первой лиги FIFA20 лидеру Губе предстояла встреча с отстающим на 2 очка главным соперником – Нахчываном. И в этой игре за тур до конца могла решиться судьба чемпионского титула. Для этого Губе нужна была только победа.

Руфату Нифталиеву было необходимо не только продемонстрировать свою силу, но и справиться с психологическим давлением. И в итоге настроенный только на выигрыш Руфат одержал уверенную победу над командой Джавида Гурбанова со счетом 3:1 и досрочно оформил чемпионство. Таким образом, стали известны обладатели первого и второго мест.

Тем временем продолжается драматичная борьбе за третью строчку. В предпоследнем туре Карабах смог завоевать заветные 3 очка в напряженной игре. Турал Гасанов обыграл Old City White Pants со счетом 4:3.

Шеки также добыл для себя тяжелую и важную победу. Победа Айхана Алиева над Сиязаном (2:1) позволила ему продолжить борьбу за попадание в призеры. Для окончательной победы в последнем туре Шеки непременно должен выигрывать при условии потери очков со стороны Карабаха. В последнем, 38-м, туре Карабаху предстоит сразиться с Нахчываном, а Шеки – с Товузом.

В остальных матчах тура Товуз обыграл Лянкяран (4:1), Нефтчала – Шемаху (3:0), Гах – Мингячевир (2:1), Хызы – Бейлаган (3:0), Гянджа – Барду (4:1), Загатала – Гобустан (1:0), а Балаханы – Газах (4:3).

Вне зависимости от результатов последнего тура уже известны имена команд, покидающих лигу. Показавшие наихудшие результаты Гах, Загатала и Барда прощаются с Первой лигой.

Таким образом, приближается к завершению состоящий из 38 туров длинный марафон. В последнем туре станет известен обладатель третьего места. В то же самое время по итогам 38-го тура определится лучший бомбардир. За тур до конца Айхан Алиев (Шеки) опережает Турала Гасанова (Карабах) всего на один мяч. Джавид Гурбанов (Нахчыван), отстающий от лидера на 4 гола, также сохраняет шансы на заветный титул.

Игры Первой лиги FIFA20 транслируются в прямом эфире шесть дней в неделю в промежутке между 12:00 и 17:00 на YouTube канале GLAHUB, а также с 16:00 до 17:00 – на телеканале Idman TV.

Наряду с этим всю информацию о Первой лиге FIFA20 можно получить на сайте fifa.gla.az, специально созданном Gaming League Azerbaijan.

Первая лига, которая проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, İdman TV, Федерации киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan и Topaz, стартовала 27 июля и завершится 11 сентября. Генеральным спонсором турнира является BirBank.