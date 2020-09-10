Армянские СМИ распространили видеокадры боевой подготовки в оккупированном Нагорном Карабах е, которую вместе с участницами инициативной группы «Женщины за мир» прошла супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян.

На видео Анна Акопян вместе с другими женщинами, с автоматом наперевес, перебегает между окопами. Операторы также засняли, как Анна Акопян целится и стреляет из снайперской винтовки и автомата Калашникова в сторону азербайджанских сел. В следующем кадре жена премьера Армении бросает учебную гранату.

Отметим, что пропагандистская акция Анны Акопян, как ни парадоксально, была инициирована в рамках движения «Женщины за мир».

«Это не ради войны, а для того, чтобы доказать, что миру альтернативы нет», - цинично прокомментировала первая леди Армении проведение боевой подготовки в Карабахе.

Однако акция Анны Акопян возымела обратный эффект, в очередной раз доказав миру агрессивную милитаристскую сущность армянского государства.