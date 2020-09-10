Папа Римский назвал «божественным» удовольствие от секса

Папа Римский Франциск заявил, что удовольствие от секса или еды является «божественным».

В своем интервью итальянскому писателю Карлу Петрини 83-летний понтифик посетовал, что христианскую мораль часто неправильно трактуют. По его словам, церковь осуждает «грубые и вульгарные» удовольствия, но принимает «простые и нравственные земные радости», пишет New York Post.

«Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое и не христианское, оно просто божественное», - пояснил папа.

Он отметил, что удовольствие от хорошей еды служит во благо здоровью человека, а секс делает любовь ярче и гарантирует продолжение вида.