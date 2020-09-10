Российский врач призвал радоваться росту заболеваемости коронавирусом

По его словам, публиковать информацию о числе новых заражений бессмысленно, потому что в любом случае оно будет расти. Более того, оно в принципе зависит от количества сделанных тестов.

«Нам важно знать, сколько у нас тяжелых больных, сколько в реанимации, сколько умерло. Это говорит о степени опасности коронавируса, все остальное — это просто цифры от лукавого», - сказал врач изданию «Подъем».

Мясников подчеркнул, что сейчас не наблюдается роста числа тяжелых больных и летальных исходов, а тому, что растет число инфицированных, надо радоваться.

«Чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это все равно будет», - пояснил ведущий.

Врач полагает, что уже более 20 млн россиян переболели коронавирусом бессимптомно или в легкой форме, на формирование коллективного иммунитета, по его оценке, уйдет два-три года. Но даже после этого, добавил Мясников, COVİD-19 будет возвращаться, хотя и в легкой форме.