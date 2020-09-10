В Турции придумали, как убедить население отнести золото «из-под матрасов» в банки

Казначейство Турции и Стамбульский золотопромышленный завод внесли два ключевых изменения в текущие положения о золоте. Во-первых, людям позволят забирать размещенное в банках золото именно в виде металла, утверждает гендиректор завода Айсен Эсен.

Сейчас банки выдают его эквивалент деньгами — по текущей стоимости. Кроме того, привлекать золото у населения разрешат ограниченному кругу ювелиров, которые станут посредниками между людьми и банками. У ювелиров в Турции более значительный охват населения, чем у банков: они часто проводят «дни золота», когда люди приносят свои украшения для оценки экспертами, указывает Bloomberg.

Турция — один из крупнейших покупателей золота в мире, люди используют металл как защиту от инфляции, а также в качестве подарков — например, на свадьбах. Кроме того, золото используют, чтобы оплачивать аренду на Большом базаре в Стамбуле, одном из старейших крытых рынков в мире, пишет Bloomberg.

Завод в Стамбуле разработал систему оценки золота, на что у него ушло почти пять лет. Стоимость программного обеспечения для помощи ювелирам составляет «миллионы долларов», сообщил Эсен. Тест системы начался в июле с участием трех государственных банков и их исламских подразделений. На данный момент допуск к операциям с золотом населения получили 70 ювелиров из 20 провинций — это число планируют увеличить до 1000 специалистов в 81 провинции.

Запасы золота Турции увеличились в этом году, поскольку спрос на золото увеличился из-за дешевеющей турецкой лиры. В августе торговый дефицит Турции оказался максимальным за два года: импорт золота вырос в пять раз, пишет Bloomberg.