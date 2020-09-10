Почти половина россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Отмечается, что позиция людей не зависит и от страны происхождения вакцины: им безразличны и российская разработка, и зарубежные. В опросе приняли участие около 9 000 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Почти половина россиян (45,6%) не намерены делать прививку от коронавируса — ни в этом году, ни в последующем, показало исследование дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, которое цитирует РБК.

Почти четверть скептиков (24,6%) говорят, что будут следить за результатами массовой вакцинации: их интересует эффективность и безопасность вещества. Еще четверть — противники любых прививок, не только от COVID-19. Еще 18,6% не хотят делать прививку в этом году, но не исключают такой возможности в следующем. Доля желающих прививаться, соответственно, сократилась: с 15,8% в начале лета до 13,2% в начале осени. 18,6% опрошенных отложили решение о вакцинации на 2021 год.

Одновременно в России выросла доля людей, которые считают преувеличенной опасность вируса или вовсе считают пандемию выдумкой заинтересованных лиц. Так считают 43,4% россиян — за лето их доля выросла на 10,6 процентного пункта.

Каждый пятый участник опроса считает, что Россия сейчас в начале второй волны коронавируса (20,4%).

Число выявляемых в сутки зараженных коронавирусом в России растет третий день подряд и восьмой день подряд превышает 5 000 человек. 11 сентября прирост оказался максимальным после 30 июля.