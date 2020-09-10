В США вспоминают жертв терактов 11 Сентября фото
В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 Сентября 2001 года, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 посещение мемориалов строго ограничено.
Организация Национального дня служения и памяти 11 Сентября призвала людей в этом году делать пожертвования и почтить память жертв дома, пишет Интерфакс.
В пятницу утром Трамп находился на церемонии в Шанксвилле (штат Пенсильвания). Там потерпел крушение рейс 93 с 40 пассажирами на борту, которые помешали террористам осуществить задуманную атаку.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и вице-президент Майкл Пенс в одно и то же время посетили Национальный мемориал и музей 11 Сентября в Нью-Йорке, сообщают местные СМИ.
Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырех координированных атак, совершенных смертниками в США. В этот день боевики террористической организации "Аль-Каида" угнали четыре пассажирских самолета. Двое из них на полном ходу протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра. Еще один рухнул на западное крыло Пентагона. Еще один, направлявшийся, предположительно, к Белому дому, потерпел крушение рядом с Питтсбургом. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек.