В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 Сентября 2001 года, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 посещение мемориалов строго ограничено.

Организация Национального дня служения и памяти 11 Сентября призвала людей в этом году делать пожертвования и почтить память жертв дома, пишет Интерфакс.

В пятницу утром Трамп находился на церемонии в Шанксвилле (штат Пенсильвания). Там потерпел крушение рейс 93 с 40 пассажирами на борту, которые помешали террористам осуществить задуманную атаку.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и вице-президент Майкл Пенс в одно и то же время посетили Национальный мемориал и музей 11 Сентября в Нью-Йорке, сообщают местные СМИ.