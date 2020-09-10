В связи с ростом новых случаев заражения COVID-19 Грузия больше не относится к списку стран из так называемой "зеленой зоны", сообщила медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

К "зеленой зоне" относятся страны, которые считаются безопасными с точки зрения распространения нового коронавируса. В таких странах, помимо других критериев, показатель динамики суточного прироста случаев заражения должен быть не более 10%.

"Мы перешли из "зеленой зоны", но это очень низкий показатель. 10 - максимум, а у нас 10,2. Если мы сохраним ситуацию и справимся с ней, у нас не будет проблем", - приводит слова Эзугбая Sputnik Грузия.

"Периодически было несколько эпидвзрывов... Уверена, справимся и с этим, система здравоохранения к этому готова",- отметила она.

На этой неделе в Грузии фиксируются высокие показатели инфицирования с начала эпидемии в феврале. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки увеличилось на 87.