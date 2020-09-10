В Британии бьют тревогу: авиакомпаниям и аэропортам грозит банкротство

Британским авиакомпаниям и аэропортам грозит банкротство, если правительство Соединенного Королевства не отменит обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из-за рубежа пассажиров. Об этом сообщил исполнительный директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей.

"Если что-то не изменится, мы увидим, как аэропорты и авиакомпании разорятся в ближайшие месяцы", - сказал он, отметив, что правительство может исправить ситуацию, если разрешит пассажирам выйти из карантина в случае отрицательного теста на коронавирус.

"Данный шаг просто устранит некоторые риски, с которыми сталкиваются пассажиры, отправляющиеся за границу и гадающие, придется ли им пройти карантин, когда они вернутся обратно", - добавил директор крупнейшей британской воздушной гавани.

Хитроу информировал, что пассажиропоток в августе этого года сократился на 81,5% по сравнению с прошлым годом.

Великобритания является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии. Правило о соблюдении 14-дневного карантина лицами, въезжающими в страну из-за рубежа, начало действовать лишь с 8 июня. Подобным образом британские власти стараются уменьшить риск возникновения второй волны пандемии.

Всего от коронавируса нового типа в стране умерли более 41,6 тыс. человек, свыше 358 тыс. были инфицированы.