В ответ Моше Хогег объявил, что не предполагает продавать «Бейтар»: «Я намерен провести в Абу-Даби переговоры о возможном сотрудничестве, которое в случае успеха может серьезно изменить экономическое и спортивное положение «Бейтара».

Официальный представитель королевского двора Объединенных Арабских Эмиратов обратился к хозяину и президенту израильского футбольного клуба «Бейтар» (Иерусалим) Моше Хогегу с предложением начать переговоры о сотрудничестве. Об этом пишет израильское издание «Детали».

Согласно источнику в ОАЭ, представители королевской семьи решили стать инвесторами в иерусалимском «Бейтаре» после того, как изучили ситуацию в других, предложенных им для капиталовложений клубах - «Хапоэль» (Тель-Авив) и «Хапоэль» (Бэер-Шева).

Но инвесторы из Абу-Даби хотели инвестировать деньги только в иерусалимский «Бейтар». «Мы заинтересованы только в клубе из вечного города», - сообщил источник в Абу-Даби.

Также выяснилось, что инвесторы из ОАЭ прекрасно знают обо всем, что происходит в клубе и вокруг него. И даже осведомлены об истории клуба.

Издание отмечает, что болельщики клуба являются жесткими противниками того, чтобы в команде выступали арабские игроки. Судя по всему, это не останавливает шейхов из Абу-Даби.

Президент «Бейтара» Моше Хогег получил официальное приглашение посетить ОАЭ. Он намерен вылететь туда сразу после Рош-ха-Шана.