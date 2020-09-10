Предметом обсуждений стали недавние столкновения военных на индийско-китайской границе. Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что Индия и Китай — две крупные быстро развивающиеся страны, которым нужна не конфронтация, а сотрудничество, не подозрения, а взаимное доверие.

Китайский министр изложил позицию Китая касаемо ситуации на индийско-китайской границе, подчеркнув, что первоочередная задача — немедленное прекращение стрельбы и других провокаций, нарушающих данные ранее обязательства, отвод войск и скорейшее разведение сторон.

Министр иностранных дел Индии Субраманьян Джайшанкар заявил о том, что Индия не хочет наблюдать эскалацию напряженности в приграничных районах, и ее политика в отношении Китая также остается без изменений. Индийская сторона всегда считала, что решение пограничных вопросов не является обязательным условием для развития двусторонних отношений с Китаем.

Результатом встречи министров стало соглашение о деэскалации, состоящее из пяти пунктов.

Ситуация на линии фактического контроля в Ладакхе обострилась в мае, когда, по информации Дели, в столкновении между пограничниками двух стран погибли 20 индийских военных. Индия также обвиняла военных КНР в провокациях в конце августа. Китай эти сообщения отвергает, заявляя, что линию контроля пересекают индийские войска.