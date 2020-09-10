В школах Туркмении закрывают "русские классы"

Посольство уточнило, что родителям учеников причина расформирования была объяснена следующим образом: решение принято администрацией школ в связи с невозможностью соблюдения в таких классах действующих сейчас санитарно-гигиенических норм.

7 сентября посольство России в Ашхабаде разместило на своем сайте сообщение о том, что в ряде столичных школ расформированы классы, где обучение проводилось на русском языке (их в Туркмении называют "русскими классами"). Об этом пишет в своей статье Дойче велле.

Автор статьи пишет, что в годы правления Сапармупата Ниязова потребность в образовании на русском языке в Туркмении была велика, и потому число школ с "русскими классами" постепенно стало возрастать. В первую очередь в такие классы стремились отдать своих детей русскоязычные жители республики.

"Сами туркмены не видят будущего для своих детей в стране и отдают их в классы с углубленным изучением иностранных языков и в "русские классы". Чтобы они дальше смогли учиться в России или в Беларуси, где сегодня очень много туркменских студентов", - говорит руководитель правозащитной организации Туркменская инициатива по правам человека в Вене Фарид Тухбатуллин.

Российское посольство в Ашхабаде выразило сожаление в связи с таким шагом и напомнило о договоре между РФ и Туркменией от 2002 года, в котором речь идет о поощрении изучения русского языка в Туркмении, так же как и туркменского в России.

Реакция российских дипломатов удивила наблюдателей. "То, что сегодня посольство выразило сожаление, это очень необычно и неожиданно. До сих пор российская сторона достаточно спокойно реагировала на ограничения русского языка, образования и СМИ в Центральной Азии - в сравнении с Украиной или со странами Балтии", - считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Повлияет ли сожаление, выраженное российскими дипломатами, на судьбу "русских классов", неизвестно.