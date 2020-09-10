США подтвердили, что отправят своего посла в Беларусь

США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Беларусь, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике. Об этом сообщил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

"Что касается посла, то у нас есть отличная кандидатура, выбранная президентом, - Джули Фишер. Ее кандидатура все еще проходит процесс утверждения в Сенате Конгресса. Мы считаем, что США очень важно иметь представителя в Беларуси, способного излагать американскую политику и твердо представлять ценности и интересы, которые, на наш взгляд, должны учитываться в наших отношениях с Беларусью", - цитирует ТАСС первого заместителя главы американского внешнеполитического ведомства.

Отношения между США и Беларусью начали теплеть после президентских выборов 2015 года. Однако этот процесс фактически остановился после нынешних выборов лидера страны.