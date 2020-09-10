Как пишет Spiegel, ссылаясь на источники, Каль заявил это неделю назад на секретном совещании.

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили более мощным веществом из группы «Новичок», чем те, которые применялись ранее. К такому мнению пришел глава германской разведки Бруно Каль.

Издание отмечает, что, чем новее и сильнее отравляющее вещество, тем выше шансы причастности госструктур к его созданию. Также оно указывает на сложность задачи отравить политика, находящегося под наблюдением, в аэропорту.

По данным Spiegel, в минувшие выходные представители Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) посетили клинику Charite, где лечат Навального. Они получили образцы его крови и мочи для собственных анализов.

Газета также пишет, что германские власти воссоздали преступление и пришли к выводу, что был расчет, что Навальный умрет в самолете, и только быстрые действия пилотов и омских врачей его спасли.

Ранее об этом писал Zeit. По информации этого издания, против политика использовалось мощное отравляющее вещество более медленного действия, чем известные «Новички».