За трактат о перемешивании чая ученый получил £2,3 млн

Британский математик Мартин Хайрер из Имперского колледжа в Лондоне получил премию Breakthrough Prize в размере 2,3 миллиона фунтов стерлингов за решение сложных уравнений, возникающих в результате перемешивания чашки чая, пишет Daily Mail.

44-летний ученый написал 180-страничный трактат, описывающий идею "структур регулярности", основываясь на перемешивании чая в чашке. Его работа ошеломила и впечатлила коллег. "Теория, должно быть, была послана инопланетянами", - пошутил профессор математики в Университете Торонто Джереми Квастел.

Исследование Хайрера посвящено тому, как такие обыденные процессы, как помешивание чая, превращаются в сложные математические уравнения.

Хайрер признался, что на призовые деньги купит в Лондоне дом.

Премия Breakthrough Prize - одна из крупных научных премий, учреждена при участии Марка Цукерберга с женой Присциллой Чан, основателя Google Сергея Брина с женой Энн Войжицки, китайских миллиардеров Ма Хуатэна и Джека Ма, российского предпринимателя Юрия Мильнера.