Трамп заявил об «историческом прорыве»: Бахрейн и Израиль договорились о мире обновлено 21:31
Бахрейн и Израиль договорились об установлении дипломатических отношений, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Еще один исторический прорыв сегодня! Наши два больших друга Израиль и Королевство Бахрейн договорились о мирном соглашении – вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней!" - написал Трамп в Twitter, передает РИА Новости.
В другой записи он опубликовал совместное заявление США, Бахрейна и Израиля, в котором две страны подтверждают готовность установить "полноценные дипломатически отношения".
Кроме того, указывается, что Бахрейн примет участие в церемонии подписания соглашения между Израилем и ОАЭ, которое состоится 15 сентября в Белом доме в Вашингтоне.
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Бахрейн намерен присоединиться к соглашению ОАЭ и Израиля о нормализации отношений. Об этом сообщит сегодня президент США Дональд Трамп, пишет американское издание Axios.
СМИ ссылается на высокопоставленных израильских чиновников, госслужащих из ОАЭ и на неназванного представителя администрации Вашингтона. Соглашение может быть подписано уже 15 сентября.
Ожидается, что наследный принц Бахрейна на следующей неделе отправится в Вашингтон для участия в церемонии подписания.