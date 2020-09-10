Бахрейн и Израиль договорились об установлении дипломатических отношений, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Еще один исторический прорыв сегодня! Наши два больших друга Израиль и Королевство Бахрейн договорились о мирном соглашении – вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней!" - написал Трамп в Twitter, передает РИА Новости.

В другой записи он опубликовал совместное заявление США, Бахрейна и Израиля, в котором две страны подтверждают готовность установить "полноценные дипломатически отношения".

Кроме того, указывается, что Бахрейн примет участие в церемонии подписания соглашения между Израилем и ОАЭ, которое состоится 15 сентября в Белом доме в Вашингтоне.