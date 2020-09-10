Мать Саакашвили решила баллотироваться в парламент Грузии
Мать экс-президента Грузии, занимающего должность главы исполнительного комитета реформ в Украине, Михаила Саакашвили - Гиули Аласания намерена баллотироваться в парламент Грузии на выборах 31 октября в западногрузинском городе Зугдиди. Об этом сообщает российская газета «Взгляд».
Председатель парламентской фракции «Единого национального движения» Роман Гоциридзе подтвердил, что кандидатура Гиули Аласании «рассматривается в качестве мажоритарного кандидата», сообщили грузинские СМИ.